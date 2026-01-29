Tajani: “no al dirottamento dei fondi del Ponte sullo Stretto per il maltempo”

“FI vuole che il Ponte sullo Stretto diventi una delle grandi opere destinate a favorire la crescita di Calabria, Sicilia e di tutta l’Italia. I fondi previsti per la realizzazione non dovranno essere tagliati ed utilizzati per risarcire i danni del maltempo. Ci sono tante proposte in proposito che verranno esaminate dal governo. Quella di utilizzare i fondi del Ponte ci trova contrari”. Lo precisa, su X, il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo le sue dichiarazioni rilasciate nel punto stampa a Bruxelles. Subito dopo sono arrivate altre reazioni sull’argomento.

“Tranquillizzo Laura Castelli che il mio pensiero sull’impiego dei fondi destinati al Ponte sullo Stretto è stato chiarito questa mattina di buon’ora attraverso l’intervista che ho rilasciato ad Affari Italiani nella quale, come si legge nelle agenzie che l’hanno rilanciata, specifico chiaramente che un conto sono le risorse per il Ponte sullo Stretto e un conto quelle destinate ai danni causati dal maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna”. Lo precisa in una nota il portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi. “Certamente, come ha ribadito Antonio Tajani, per Forza Italia il Ponte sullo Stretto di Messina è stato e rimane una priorità assoluta che ci siamo impegnati a portare avanti nonostante l’opposizione ottusa di chi lo considera dannoso”, conclude Nevi.