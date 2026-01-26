Tanta neve sulle Dolomiti e Prealpi venete: manto bianco a Cortina, oltre 80 cm a Ra Valles | FOTO

Nevicate particolarmente abbondanti hanno interessato le Dolomiti e le Prealpi venete, con Cortina d’Ampezzo tra le località più imbiancate. La conca ampezzana si è svegliata con 32 cm di neve al suolo, mentre le ultime precipitazioni hanno portato fino a 38 cm di neve fresca, a ridosso delle Olimpiadi invernali. Sopra i 2mila metri di quota, l’innevamento nelle Dolomiti varia tra i 60 e gli 80 cm, mentre sulle Prealpi si attesta tra i 50 e i 70 cm. La neve recente ha fatto registrare accumuli compresi tra i 35 e i 60 cm sulle Dolomiti settentrionali e tra i 45 e i 60 cm sulle Prealpi.

Secondo i dati dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (Arpav), il manto nevoso ha raggiunto gli 84 cm in località Ra Valles, sulla Tofana, e i 56 cm al Passo Falzarego. Ulteriori nevicate, con apporti intorno ai 50 cm, hanno interessato anche le Dolomiti meridionali, da Malga Ciapela ad Alleghe fino alla Val di Zoldo. Più contenuti, invece, gli accumuli nei fondovalle, dove la neve si è attestata mediamente tra i 15 e i 18 cm.

