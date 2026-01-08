Temperature glaciali in Veneto: nuovo record per la Piana di Marcesina

Nuova mattinata gelida in Veneto, con tutte le località che registrano temperature minime sotto lo zero, dai monti alla pianura. Il primato del freddo va ancora una volta alla Piana di Marcesina, a 1310 metri sull’Altopiano di Asiago (Vicenza), con -23,1°C, seguita dalla cima della Marmolada (3256 m) con -21,9°C e dalla Torbiera in Pian Cansiglio, a 1002 m, con -21,8°C. Tra i centri montani più freddi spicca Asiago con -15,4°C, seguito da Padola e Pescul di Selva di Cadore (Belluno) con -15,1°C e da Auronzo con -14,2°C. Tra i capoluoghi di provincia, il più freddo è Belluno con –11,8°C, seguito da Vicenza (-7,8°C), Padova (-6,7°C), Treviso (-6,3°C), Verona (-5,5°C), Rovigo (-5°C) e Venezia (-2,5°C).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.