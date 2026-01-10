Tempesta Goretti: ancora blackout e disagi nel Regno Unito, un morto

La tempesta Goretti continua a lasciare il segno nel Regno Unito, con centinaia di case ancora senza elettricità e disagi sui trasporti, a distanza di giorni dal passaggio del vortice. Nei West Midlands, nonostante un miglioramento rispetto a venerdì, rimangono oltre 700 interruzioni di corrente a Staffordshire e un numero simile tra Birmingham e dintorni. In Shropshire, invece, quasi 800 abitazioni restano ancora senza energia elettrica, dopo che venerdì gli ingegneri del National Grid (NG) avevano dovuto gestire oltre 10mila utenze colpite dalla tempesta. NG ha sottolineato di avere ingegneri provenienti da altre zone impegnati nei lavori di ripristino e ha invitato i cittadini a segnalare eventuali interruzioni ancora in corso.

Il Met Office mantiene un allerta gialla per ghiaccio nella regione, con temperature ancora prossime allo zero, mentre West Midlands Trains e Transport for Wales avvertono i passeggeri di possibili disagi sui servizi ferroviari.

La tempesta ha provocato anche vittime: un uomo sulla cinquantina è stato trovato morto dopo che un albero è caduto su una roulotte a Mawgan, Helston, in Cornovaglia. Le autorità locali hanno riferito che i soccorsi erano intervenuti giovedì mattina e che il corpo dell’uomo è stato recuperato venerdì, mentre la famiglia è stata supportata dalla polizia.

Giovedì scorso il Met Office aveva emesso un raro allerta rossa per vento tra le 16 e le 23, con raffiche fino a 160 km/h (100 mph) registrate in Cornovaglia e nelle Isole Scilly. L’allerta rossa segnala che i luoghi esposti sono a rischio di caduta di detriti e pericolo per la vita. Il consiglio della Cornovaglia ha definito la tempesta “una delle più gravi degli ultimi tempi“, con squadre impegnate 24 ore su 24 per rimuovere alberi caduti e riparare danni urgenti.

Il lavoro di pulizia e ripristino prosegue anche nel weekend, mentre una nuova allerta gialla per ghiaccio copre alcune aree dell’est della Cornovaglia fino a mezzogiorno di oggi. Nel Sud/Ovest dell’Inghilterra, oltre 34mila utenze risultano ancora senza elettricità, con il personale del National Grid che lavora instancabilmente per riportare la situazione alla normalità.