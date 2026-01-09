Tempesta Goretti in Belgio: attesi fino a 25cm di neve nelle prossime ore

Mentre la tempesta Goretti si abbatte sul Belgio e sui Paesi limitrofi, il Royal Meteorological Institute (RMI) ha emesso diverse allerte per le prossime ore. Sono previste condizioni stradali scivolose, forti raffiche di vento, neve e pioggia. Durante la notte e fino a domani a mezzogiorno si prevedono accumuli di neve che raggiungeranno: 20-25cm nelle Hautes Fagnes, 5-15cm nel resto della provincia di Liegi, 10-20cm alle quote più elevate della provincia del Lussemburgo, 5-15cm nella provincia di Namur e 1-5cm nelle province del Brabante Vallone, del Brabante Fiammingo, del Limburgo e nella parte orientale della provincia dell’Hainaut, secondo quanto riporta l’RMI nel suo ultimo bollettino meteorologico.