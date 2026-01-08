Tempesta Goretti in Belgio: tripla allerta gialla per vento, pioggia e ghiaccio

La tempesta Goretti, che attraverserà il Belgio da ovest a est durante la notte tra giovedì e venerdì e per tutto il resto della giornata, porterà forti piogge e nevicate, oltre a forti raffiche di vento. Questa situazione ha spinto il Royal Meteorological Institute (IRM) a emettere un’allerta gialla per vento, pioggia e ghiaccio in tutto il Paese. L’IRM prevede raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 90km/h in alcune zone. Un’allerta meteo gialla sarà in vigore venerdì dalle 4:00 alle 19:00 in tutto il Paese, a eccezione delle province di Anversa e Limburgo. Le raffiche più forti sono previste al mattino e, in mare, persisteranno fino al tardo pomeriggio o alla sera di venerdì.

Precipitazioni intense raggiungeranno il Belgio anche dalla Francia nel pomeriggio di giovedì e influenzeranno il meteo fino a sabato sera. Nell’arco di 24 ore, potrebbero cadere oltre 25mm. In diverse regioni sono possibili dai 30 ai 40mm e localmente anche quantità superiori.