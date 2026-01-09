Tempesta Goretti nel Regno Unito: venti fino a 200km/h, 64mila case al buio

Il passaggio della tempesta Goretti nel Regno Unito ha lasciato 64mila case al buio per i blackout di corrente elettrica che si sono verificati nel sud-ovest dell’Inghilterra, mentre venti record fino a 200km/h hanno colpito la Cornovaglia e le Isole del Canale. Gli esperti hanno parlato di “bomba meteorologica” e nonostante la perturbazione si stia allontanando, sono state annunciate nuove allerte per la neve e il ghiaccio attesi nel weekend in Scozia e nel nord dell’Inghilterra. Intanto proseguono i disagi nei trasporti. All’aeroporto londinese di Heathrow è arrivato a 70 il numero di voli cancellati, coinvolgendo ben 9mila passeggeri. Continuano anche i problemi sulle strade e nei servizi ferroviari. Le autorità in Scozia hanno emesso 15 allerte per chi viaggia in auto mentre restano sospese diverse linee di treni nel centro e nel nord dell’isola.