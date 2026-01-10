Tempesta Goretti: ritorno alla normalità in Francia dopo i venti violenti

Dopo il passaggio della tempesta Goretti, che nella notte tra l’8 e il 9 gennaio 2026 ha colpito il Nord/Ovest della Francia con raffiche di vento oltre i 200 km/h sulle coste della Manica, la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Secondo quanto comunica il gestore di rete Enedis, oggi sabato 10 gennaio 2026 meno di 100mila utenze risultavano ancora senza elettricità. La maggior parte dei disservizi si concentra in Normandia (circa 92mila clienti) e in Bretagna (2.600), mentre le regioni dei Pays de la Loire, della Île-de-France, degli Hauts-de-France e del Centre Val-de-Loire sono tornate alla normalità. In particolare, in Loire-Atlantique erano rimaste senza corrente appena 2.000 famiglie.

Al picco della tempesta, circa 380mila utenti erano rimasti privi di elettricità, un bilancio significativamente inferiore rispetto alla tempesta Ciaran di novembre 2023, che aveva colpito 1,2 milioni di clienti.

La tempesta Goretti ha provocato diversi danni materiali: caduta di alberi e cavi elettrici, danni a tetti e forti disagi nei trasporti, soprattutto ferroviari. Fortunatamente, non sono state registrate vittime, ma 2 uomini nel nord del Paese hanno riportato gravi ferite cadendo dal tetto delle loro abitazioni durante tentativi di riparazione.

Dopo il passaggio della perturbazione, le autorità e i servizi di emergenza hanno sottolineato l’importanza di prestare ancora attenzione alle condizioni atmosferiche, anche se la situazione nelle principali regioni colpite è ormai tornata alla normalità.