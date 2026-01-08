Tempesta Goretti su Regno Unito e Francia, allerta rossa nella Manica: previste raffiche fino a 160km/h

Gran parte del Regno Unito e della Francia nordoccidentale si stanno preparando all’arrivo della tempesta Goretti. I servizi meteorologici dei due Paesi hanno annunciato che dovrebbe portare venti molto forti e abbondanti nevicate, dopo quelle che nei giorni scorsi hanno paralizzato Parigi, ma non solo. Prima di colpire la costa francese, la tempesta Goretti attraverserà il Regno Unito oggi, dove il Met Office ha emesso allerte per diverse regioni. Il capo meteorologo del Met Office, Neil Armstrong, che prevede nevicate significative “in alcune parti del Galles e delle Midlands”, nell’Inghilterra centrale, ha avvertito che Goretti presenta “molteplici pericoli”.

Si prevede che forti venti colpiranno le regioni sudoccidentali tra pomeriggio e sera, con raffiche da 95 a 110km/h sulle coste esposte, ha affermato il Met Office. Potrebbero cadere fino a 30cm di neve nelle Midlands. Nevicate significative sono possibili anche nel sud del Paese.

La National Rail ha dichiarato che questa sera tutti i treni sono stati cancellati in alcune parti nel sud-ovest dell’Inghilterra a causa dell’allerta meteo. Rispetto alle strade, sono state segnalate “condizioni di guida particolarmente difficili” intorno a Birmingham, Leicester e Nottingham sempre nelle prossime ore. Mentre sono attesi blackout per i venti forti della tempesta e la neve.

Persiste il freddo

A nord, le condizioni di freddo persistono con un rischio continuo di neve e ghiaccio. Giovedì e venerdì saranno giorni più stabili in Scozia, Irlanda del Nord e nell’estremo nord dell’Inghilterra, con qualche rovescio invernale sulla costa, ma condizioni più soleggiate e asciutte nell’entroterra. La temperatura è scesa a -14,7 °C a Tomintoul, Banffshire, durante la notte scorsa. Le temperature scenderanno nuovamente durante la notte, scendendo ampiamente sotto lo zero e raggiungendo minime di -12°C o inferiori nelle zone con neve al suolo.

L’Agenzia per la Sicurezza Sanitaria del Regno Unito (UKHSA) e il Met Office hanno esteso di 24 ore la durata dell’attuale allerta sanitaria per il freddo. Tutte le regioni dell’Inghilterra rimarranno in stato di allerta ambra fino alle 12:00 di lunedì 12 gennaio. L’attuale ondata di freddo, spiega Agostinho Sousa, responsabile degli eventi estremi e della tutela della salute presso l’UKHSA “dovrebbe durare almeno fino a questo fine settimana, e sappiamo che l’esposizione prolungata alle basse temperature può avere gravi ripercussioni sulla salute, soprattutto se si è anziani o si hanno gravi patologie. Ecco perché invitiamo tutti a contattare amici, familiari e vicini che potrebbero essere più vulnerabili al freddo e ad assicurarsi che siano in grado di tenersi al caldo durante questo periodo di freddo”.

Tempesta Goretti in Francia: allerta meteo rossa nella Manica

Nella Francia nordoccidentale, sono previste raffiche fino a 160km/h, in particolare nel Dipartimento della Manica (nord), dove è stata emessa l’allerta meteo rossa, il livello più alto. L’allerta è valida dalle 21 di questa sera fino alle 3 di notte. Sono previste raffiche fino a 150-160km/h nella zona costiera e 130 e 140km/h nell’entroterra. “Riparatevi e non usate il vostro veicolo“, ha avvertito la prefettura della Manica sui suoi social media, esortando inoltre i residenti a predisporre l’illuminazione di emergenza e una scorta di acqua potabile. Da parte sua, la prefettura marittima della Manica e del Mare del Nord, mette in guardia sulle condizioni di navigazione e ”raccomanda vivamente agli utenti di non andare per mare durante il passaggio della tempesta e di limitare qualsiasi spostamento non urgente“.

In allerta arancione una trentina di Dipartimenti: dalla Charente-Maritime fino all’Ile-de-France, la regione di Parigi, dalle ore 18. I servizi ferroviari saranno interrotti in tre regioni del nord-ovest.