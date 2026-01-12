Tempesta “Gunda”, la Germania nella morsa del gelicidio dopo la neve: trasporti paralizzati e scuole chiuse

Dopo le recenti nevicate, su molte aree della Germania è arrivata la pioggia gelata, trasformando strade e marciapiedi in superfici estremamente scivolose. Il Servizio meteorologico tedesco (DWD) ha diramato un’allerta per gelicidio su vasta scala, attribuendo il fenomeno alla perturbazione “Gunda“, caratterizzata da neve seguita da pioggia che congela immediatamente al contatto con il suolo freddo. La situazione è particolarmente critica nel Nordreno-Vestfalia, in Assia e in altre regioni centrali. Nonostante l’intervento notturno dei servizi invernali con spargimento di sale, si sono registrati numerosi incidenti, rallentamenti e chiusure temporanee di tratti autostradali. L’ADAC ha invitato la popolazione a evitare spostamenti non necessari.

Pesanti i disagi anche nei trasporti aerei: all’aeroporto di Francoforte sono stati cancellati quasi 100 voli su oltre mille programmati, con ulteriori annullamenti possibili. Problemi analoghi a Monaco e Norimberga, dove sono in corso complesse operazioni di sghiacciamento. Sul fronte ferroviario, la Deutsche Bahn segnala velocità ridotte sulle linee ad alta velocità, ritardi e perdita di coincidenze.

Per motivi di sicurezza, scuole chiuse in Nordreno-Vestfalia, Bassa Sassonia e Brema.