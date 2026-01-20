Tempesta Harry in Sicilia, l’appello: “servono risorse straordinarie subito”

“I Comuni siciliani colpiti dalla tempesta Harry hanno bisogno di un intervento straordinario e tempestivo per far fronte a un evento di portata storica. Siamo ancora in emergenza ma si delinea già un quadro di notevoli danni alle cose, al territorio costiero e non solo”. Così il sindaco di Misterbianco (Catania) Marco Corsaro, componente del consiglio nazionale Anci e del direttivo regionale siciliano dell’Associazione dei Comuni. “Stiamo registrando in queste ore – sottolinea Corsaro – criticità rilevanti che riguardano la sicurezza delle strade, lunghi tratti di lungomare, ma anche scuole ed edifici pubblici, con ripercussioni dirette sulla vita quotidiana dei cittadini. Penso ad esempio ai Comuni dell’Acese e della costa jonico-etnea, ma anche a Taormina e alla riviera del Messinese. Facciamo appello al presidente Schifani e al governo regionale affinché si prevedano apposite risorse, anche attingendo al primo strumento finanziario utile che sarà approvato in Ars, per consentire agli enti locali di intervenire al meglio e rapidamente. Come Anci, siamo pronti a raccogliere e presentare un censimento puntuale dei danni e delle risorse necessarie, portando a Palermo la voce dei sindaci e dei territori colpiti. I Comuni sono in prima linea e devono essere messi nelle condizioni di garantire sicurezza, servizi e ripartenza alle proprie comunità”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.