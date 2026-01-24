Tempesta in South Carolina e Virginia: Trump firma lo stato di emergenza

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato su Truth Social di aver firmato dichiarazioni per lo stato di emergenza in South Carolina e in Virginia, colpite dalla tempesta di neve che si è abbattuta sugli Stati Uniti. ”Garantiremo la sicurezza di tutti e garantiremo a entrambi gli Stati il ​​supporto di cui hanno bisogno”, ha dichiarato in un post. “Continueremo a monitorare e a rimanere in contatto con tutti gli Stati interessati da questa tempesta. State al sicuro e al caldo!”, ha concluso.