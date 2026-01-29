Tempesta Kristin in Portogallo, decretato lo stato di calamità: in diverse aree mancano luce e acqua e arrivano le inondazioni

Tempesta Kristin in Portogallo, circa 774km di linee ad alta tensione sono fuori uso e lasciano 440mila persone senza elettricità

Foto Ansa

Il governo portoghese ha decretato lo stato di calamità nelle aree maggiormente colpite dalla tempesta Kristin, il fenomeno meteorologico estremo che l’Istituto portoghese del mare e dell’atmosfera (Ipma) classifica ora come “ciclone bomba” o “ciclogenesi esplosiva”. Ieri, i venti hanno toccato picchi di velocità pari a 200km/h, provocando distruzioni soprattutto nel centro del Portogallo continentale, in particolare nelle province di Coimbra e Leiria. Il peggio ora sembrerebbe essere passato, ma gli effetti sono ancora visibili e pesanti: circa 774km di linee ad alta tensione sono fuori uso e lasciano 440mila persone senza elettricità. In molte zone manca anche l’acqua.

Intanto si registrano gravi inondazioni a causa degli scarichi delle dighe sotto pressione per via delle piogge, ancora insistenti, o dello scioglimento della neve dei giorni scorsi. Particolarmente difficile la situazione a Alcácer do Sal, dove l’innalzamento del livello del fiume Sado ha allagato il centro cittadino, condizionando il traffico e costringendo all’evacuazione di diverse case.

