Tempesta Kristin in Portogallo, decretato lo stato di calamità: in diverse aree mancano luce e acqua e arrivano le inondazioni

Il governo portoghese ha decretato lo stato di calamità nelle aree maggiormente colpite dalla tempesta Kristin, il fenomeno meteorologico estremo che l’Istituto portoghese del mare e dell’atmosfera (Ipma) classifica ora come “ciclone bomba” o “ciclogenesi esplosiva”. Ieri, i venti hanno toccato picchi di velocità pari a 200km/h, provocando distruzioni soprattutto nel centro del Portogallo continentale, in particolare nelle province di Coimbra e Leiria. Il peggio ora sembrerebbe essere passato, ma gli effetti sono ancora visibili e pesanti: circa 774km di linee ad alta tensione sono fuori uso e lasciano 440mila persone senza elettricità. In molte zone manca anche l’acqua.

Intanto si registrano gravi inondazioni a causa degli scarichi delle dighe sotto pressione per via delle piogge, ancora insistenti, o dello scioglimento della neve dei giorni scorsi. Particolarmente difficile la situazione a Alcácer do Sal, dove l’innalzamento del livello del fiume Sado ha allagato il centro cittadino, condizionando il traffico e costringendo all’evacuazione di diverse case.