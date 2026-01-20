Terremoti, raffica di scosse nel Golfo di Policastro

Cinque scosse di terremoto sono state rilevate nella mattinata di oggi nel mare del Golfo di Policastro, a Sud della provincia di Salerno, non lontano dal confine con quella di Potenza. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la prima scossa, di magnitudo 2.7, è stata registrata alle 06:33 ad una profondità di 10 km. A seguire, alle 07:43, un secondo evento sismico di magnitudo 1.9, anch’esso a 10 km di profondità. La terza scossa, di magnitudo 1.8, è avvenuta alle 09:17, sempre con ipocentro a 10 km. Poco dopo, alle 09:32, è stata registrata la più forte della sequenza, con magnitudo 2.8 e ipocentro a 11 km di profondità. L’ultima scossa, di magnitudo 2.2, si è verificata alle 09:50 a una profondità di 14 km.