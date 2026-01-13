Forte terremoto avvertito in Emilia-Romagna: doppia scossa, gente in strada e scuole evacuate | DATI e MAPPE

Tanta paura questa mattina per 2 scosse di terremoto nettamente avvertite in Emilia-Romagna. La gente è scesa in strada, e sono state evacuate le scuole nelle Province di Forlì-Cesena e Ravenna. Secondo i dati INGV un evento magnitudo ML 4.3 è avvenuto alle 09:27 a 7 km Sud/Ovest da Russi (RA), ad una profondità di 23 km. Inoltre, il sisma è stato seguito da un ulteriore terremoto con magnitudo 4.1 alle 09:29 con epicentro a 8 km Est da Faenza (RA). Al momento non si segnalano danni.

Circolazione ferroviaria sospesa

Sulle linee Bologna-Rimini/Ravenna-Rimini/Ravenna-Faenza/Ravenna-Castelbolognese, la circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale per consentire la verifica dello stato delle linee a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio. È in corso l’intervento dei tecnici di RFI per i necessari controlli alla linea, seguiranno aggiornamenti.

Doppio terremoto in Emilia-Romagna, “nessun danno”

“A seguito degli eventi sismici registrati alle 09:27 e alle 09:29 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena rispettivamente di magnitudo ML 4.3 e 4.1, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile“, viene spiegato in una nota. “Dalle prime verifiche effettuate, in seguito all’evento non risulterebbero danni a persone o cose“.

“Nessuna richiesta di soccorso né segnalazioni di danni sono giunte al momento alle sale operative dei vigili del fuoco di Ravenna e Forlì-Cesena“, spiegano in una nota i vigili del fuoco.

“Siamo stati epicentro di scossa di terremoto avvertita alle 9.27 circa. Non ci sono stati danni sul territorio. Le evacuazioni sono state svolte con ordine in occasione di evento. Stiamo valutando l’evolversi della situazione. Ovviamente vi aggiornerò in caso di necessità. In questo momento, compreso lo spavento, è essenziale mantenere la calma“: è quanto ha affermato Valentina Palli, sindaco di Russi.

“Tre giorni fa il gelicidio e questa mattina le due scosse, comunque siamo attrezzati“: è quanto ha dichiarato il sindaco di Faenza, Massimo Isola, all’ANSA, specificando non ci sono al momento danni in seguito alle scosse di terremoto avvenute questa mattina. “Le abbiamo avvertite, certo, ma la reazione è stata composta. Siamo usciti, ci siamo raccolti in piazza, anche le scuole. Ma adesso siamo tutti rientrati. I tecnici stanno svolgendo tutte le verifiche ma al momento non segnaliamo nulla“.

Le scosse di terremoto “sono state chiaramente avvertite anche sul territorio del Comune di Imola“, ha dichiarato il sindaco Marco Panieri. “Ho appena effettuato un punto di aggiornamento con il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Imola e con la nostra Protezione Civile. Al momento non si registrano danni a persone o cose né sono pervenute segnalazioni di criticità sul territorio comunale“.

Scatta la procedura per eventi sismici

“È immediatamente scattata la procedura per eventi sismici: a Bologna è attiva la Centrale operativa regionale nella sede dell’Agenzia di sicurezza territoriale e protezione civile, coordinata dal direttore Massimo Camprini, i cui operatori formati sono già nel territorio per le prime verifiche, già avviate anche dai vigili del fuoco“, ha scritto sui social il presidente emiliano-romagnolo Michele de Pascale, in seguito alle scosse di terremoto. “Anche i Comuni hanno attivato le procedure previste, in primo luogo facendo uscire gli alunni dalle scuole. Aperti i Centri operativi comunali nelle aree interessate. Molto spavento nella popolazione, ma al momento non risultano danni a persone e edifici ma sono in corso le verifiche sulle segnalazioni arrivate“.

I Vigili del fuoco di Forlì-Cesena segnalano che hanno ricevuto diverse chiamate della popolazione, principalmente per richieste di chiarimenti. Sono in corso alcuni sopralluoghi precauzionali.