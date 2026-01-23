Terremoto Calabria: forte scossa, grande paura a Cosenza, Catanzaro e Lamezia | LIVE

Momenti di paura nel pomeriggio a Serrastretta, in provincia di Catanzaro, dove alle ore 15:20 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.8. Il sisma è stato avvertito in modo chiaro da numerosi cittadini, soprattutto nelle zone più prossime al centro abitato. Diverse le segnalazioni arrivate anche dai comuni limitrofi, dove la scossa è stata percepita con intensità minore. Immediata l’attivazione dei controlli: le autorità locali e le squadre di protezione civile hanno avviato verifiche sul territorio. Grande paura anche a Cosenza e Lamezia.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza sismica in Calabria, regione storicamente interessata da fenomeni di questo tipo. Nel frattempo, le autorità invitano la popolazione a mantenere la calma e a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali, ricordando le norme di comportamento da adottare in caso di nuove scosse.