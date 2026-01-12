Terremoto Centro Italia e alluvione 2023: le decisioni del Cdm sui Commissari per la ricostruzione

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, ha prorogato l’incarico commissariale all’ingegnere Fabrizio Curcio fino al 31 dicembre 2026 per la ricostruzione dei territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023 nelle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, nel rispetto dei limiti retributivi vigenti, articolato in una quota fissa e in una quota variabile, ciascuna non superiore a 50mila euro annui, quest’ultima subordinata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi.

Terremoto Centro Italia: Castelli resta Commissario alla ricostruzione

Su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, il Governo ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 l’incarico di Commissario Straordinario al Senatore Guido Castelli. Il provvedimento si è reso necessario allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per lo svolgimento dell’incarico non è previsto alcun compenso.