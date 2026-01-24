Terremoto in Friuli-Venezia Giulia, epicentro nel Pordenonese | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto magnitudo 2.9 è stata registrata alle 06:36 di oggi in Friuli-Venezia Giulia. L’epicentro dell’evento è stato localizzato dall’INGV a 3 km Est da Andreis (Pordenone). La profondità epicentrale, a seguito delle verifiche effettuate dai tecnici dell’Ogs-Crs per la Protezione civile della Regione, è stata calcolata a 12,3 km di profondità. La Sala Operativa Regionale presso la Centrale operativa della Protezione civile a Palmanova non ha ricevuto segnalazioni di danni a persone o a cose.