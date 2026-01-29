Terremoto in Sicilia: paura nella notte tra Palermo, Catania e Ragusa | DATI e MAPPE

Terremoto avvertito in Sicilia nella notte: l’INGV riporta un sisma magnitudo ML 3.7, avvenuto a 1 km Sud/Ovest da Blufi (PA). La scossa è stata registrata alle 02:03 e localizzata ad una profondità di 37 km. Il terremoto è stato nettamente avvertito dalla popolazione di Catania, Ragusa, Lascari, Caltagirone, Carini, Paternò, Marineo Cefalù, Piedimonte Etneo e Palermo (dati servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto“). Non risultano al momento danni a persone o cose.