Terremoto in Valle d’Aosta, epicentro a La Thuile | DATI e MAPPE

Scossa di terremoto questa mattina in Valle d’Aosta. L’INGV riporta un sisma magnitudo ML 3.4, avvenuto a 2 km Nord/Ovest da La Thuile (AO), 6 km da Pré-Saint-Didier e 8 km da Courmayeur. L’evento è stato registrato alle 07:28, ad una profondità di 9 km. Il terremoto è stato inoltre preceduto da 2 scosse nelle scorse ore: un sisma magnitudo 2.7 alle 04:07 e magnitudo 1.2 alle 04:28. Non risultano danni a persone o cose.