Terremoto magnitudo 6.1 al largo delle Isole Aleutine

Un terremoto magnitudo Mwp 6.1 è avvenuto al largo delle Isole Rat alle 09:52 ora italiana (22:52 ora locale): il sisma è stato localizzato dall’INGV ad una profondità di 15 km. Le Isole Rat sono un gruppo di isole vulcaniche disabitate situate nella parte occidentale dell’arcipelago delle Aleutine, in Alaska (USA), tra le isole Near e le Andreanof. È una delle aree più sismiche al mondo perché si trova lungo l’Arco delle Aleutine, il confine geologico dove la Placca Pacifica scivola sotto la Placca Nordamericana (processo di subduzione). Questo scontro titanico accumula un’energia enorme che si sprigiona in frequenti terremoti e attività vulcanica.