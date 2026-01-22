Terremoto Messina, la terra continua a tremare in Sicilia: scossa ad Alcara Li Fusi | DATI e MAPPE

Alle 19:34 una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata nel territorio di Alcara Li Fusi (Messina), con una profondità stimata di 8,5 chilometri. Il movimento tellurico, seppur di intensità moderata, è stato avvertito da diversi residenti, soprattutto nei piani alti delle abitazioni e nelle zone più prossime all’epicentro. Secondo le prime ricostruzioni, la scossa non avrebbe provocato danni, ma ha generato comprensibile preoccupazione tra la popolazione, in un contesto in cui l’attività sismica continua a manifestarsi con piccoli eventi ravvicinati. Le autorità locali e la Protezione Civile mantengono alta l’attenzione. Gli esperti ricordano che scosse di questa entità sono frequenti in aree ad alta sismicità come il territorio messinese, ma la successione di eventi nelle ultime ore conferma un quadro di sismicità in evoluzione.