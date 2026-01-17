Terremoto Messina: scossa in serata a Piraino | DATI e MAPPE

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella serata di oggi nel territorio di Piraino, in provincia di Messina. Il sisma, di magnitudo 2.5, è stato rilevato alle 21:28, con una profondità stimata di 16 chilometri. Gli esperti ricordano che scosse di questa entità, pur non essendo generalmente pericolose, rappresentano un richiamo alla naturale attività sismica della zona e all’importanza di mantenere alta l’attenzione sulle norme di sicurezza in caso di terremoto.