Terremoto Pozzuoli, sciame sismico in corso nei Campi Flegrei

Nuovo sciame sismico in corso a Pozzuoli. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale che “a partire dalle ore locali 09:03 del 14/01/2026 (UTC 08:03) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei“, viene spiegato in una nota. “All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 8 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (8 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.5 ± 0.3. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei“. Di seguito l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0.