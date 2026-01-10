Terrore e meraviglia sul Gran Sasso: valanga colossale travolge la parete Nord

Una valanga di proporzioni spaventose si è abbattuta improvvisamente lungo la maestosa parete nord del Gran Sasso d’Italia, trasformando il paesaggio montano in un teatro di pura e incontrollata potenza naturale. La massa nevosa, staccatasi con un impeto travolgente, ha percorso un tratto vastissimo della montagna, sollevando una nube bianca talmente imponente da risultare chiaramente distinguibile perfino dagli automobilisti in transito sull’autostrada A24. Le immagini che circolano freneticamente in questi minuti, tra cui lo scatto mozzafiato firmato da Leonardo Visconti, testimoniano la magnitudo di un evento che ha lasciato migliaia di spettatori col fiato sospeso, mentre i video del distacco diventano rapidamente virali sui social media, raccontando la forza bruta del gigante appenninico.

Spettacolare quanto drammatica l’immagine, diventata virale sui social in pochi minuti, che ritrae un imponente distacco di neve al limite del bosco sottostante il Paretone del Corno Piccolo del Gran Sasso d’Italia, sul versante che sovrasta la Valle Siciliana e Isola del Gran Sasso, in provincia di Teramo, in particolare. La foto della slavina, ferma l’enorme nuvola che accompagna la discesa della valanga nell’impatto sul limite del bosco. La zona è disabitata e selvaggia e al momento non si registrano notizie circa il coinvolgimento di persone nell’evento.

Nonostante la spettacolarità e la violenza dell’evento, le notizie che giungono dalle autorità competenti portano un profondo sospiro di sollievo. Il Soccorso Alpino e Speleologico, intervenuto tempestivamente per monitorare la situazione, ha confermato ufficialmente che non risultano persone coinvolte né feriti a seguito della valanga. La furia della neve si è esaurita senza colpire escursionisti o strutture, e anche la viabilità stradale non ha subito ripercussioni. Le autorità confermano infatti che non vi è alcuna conseguenza per il traffico sulla A24, che resta regolarmente percorribile. Resta, tuttavia, la testimonianza visiva di un evento naturale di rara intensità, un monito sulla bellezza selvaggia e imprevedibile delle nostre vette più alte.