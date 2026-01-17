Tormenta di neve sulle Alpi Cuneesi: chiusa la statale del Colle della Maddalena

A causa di una forte tormenta di neve in quota sulle Alpi Cuneesi, l’Anas ha disposto la chiusura al transito della strada statale del Colle della Maddalena nel tratto compreso tra Argentera e il confine con la Francia. La limitazione al traffico resterà in vigore fino a cessata necessità. La statale, sottolinea l’Anas, sarà riaperta “non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza in transito”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.