Toscana tra neve e ghiaccio: Siena imbiancata, -12°C al Passo delle Radici | FOTO

Siena si è vestita di bianco questa mattina. La neve poco prima dell’alba ha imbiancato tetti e strade e in seguito anche alla conseguente formazione di ghiaccio il Comune ha disposto che “per la giornata di oggi sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale“. “Gli operai del Comune sono al lavoro per liberare le strade, si consiglia di limitare l’uso delle auto e guidare comunque con prudenza” prosegue la nota del Comune di Siena. Non si registrano particolari criticità nella viabilità della città e delle zone limitrofe. “A seguito delle improvvise precipitazioni nevose della notte e della conseguente formazione di ghiaccio, oggi sono chiusi anche i centri anziani e per disabili sul territorio comunale“, precisa sempre il Comune.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani riporta temperature minime gelide nella notte con formazione di ghiaccio: -12°C al Passo delle Radici, -9,5°C a Pieve Santo Stefano, -6,2°C a Montopoli, -4,4°C a Firenze. “Mezzi operativi sulle strade, prestiamo prudenza alla guida, allerta gialla in corso per rischio ghiaccio su tutta la Toscana fino alle ore 12“, sottolinea Giani.

