Tragedia nel calcio portoghese, difensore muore in campo a soli 27 anni: fatale un malore

Un dramma improvviso ha scosso il calcio portoghese. Nassur Bacem, calciatore 27enne del Moncarapachense, è morto dopo essersi sentito male durante una partita contro l’Imortal, valida per i quarti di finale della Coppa dell’Associazione Calcistica dell’Algarve. Secondo quanto riportato dal quotidiano “A Bola”, il difensore è crollato a terra privo di sensi al 27° minuto dell’incontro, disputato all’Estadio Municipal de Olhão. La partita è stata immediatamente interrotta e non è mai ripresa, mentre in campo e sugli spalti si diffondevano sgomento e silenzio.

Il malore e la corsa contro il tempo

Bacem sarebbe riuscito ad avvicinarsi alla panchina dell’Imortal prima di perdere conoscenza. È stato soccorso immediatamente dallo staff medico presente allo stadio. A ricostruire quanto accaduto è João André, vice-presidente del Moncarapachense, intervenuto al quotidiano “Record”: “il calciatore ha detto di sentirsi male vicino alla panchina dell’Imortal ed è crollato. È stato subito assistito dal nostro staff medico (un medico e un fisioterapista), che hanno eseguito manovre di rianimazione e utilizzato il defibrillatore disponibile nello stadio. Successivamente è arrivata una squadra dell’INEM con un’ambulanza”.

Sul posto sono intervenuti i paramedici dell’INEM (Istituto Nazionale di Emergenze Mediche), arrivati – secondo le prime informazioni – circa 18 minuti dopo. Nonostante il lungo tentativo di rianimazione e la corsa verso l’ospedale, la speranza si è spezzata poco dopo.

Il decesso in ospedale

Trasportato d’urgenza all’ospedale di Faro, Nassur Bacem è arrivato in condizioni gravissime. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, causato da un arresto cardiorespiratorio.

Nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia, per chiarire con esattezza le cause della morte e verificare eventuali patologie pregresse o altri fattori che possano aver provocato l’improvviso arresto.

La carriera di Nassur Bacem

La notizia ha colpito profondamente non solo il Moncarapachense, ma l’intero movimento calcistico lusitano. Bacem era un giocatore giovane ma con un percorso importante, costruito passo dopo passo tra settori giovanili prestigiosi e diverse esperienze nel calcio senior.

Nel vivaio aveva indossato le maglie di Recreio de Águeda, Sporting, Gafanha, Académica, Sporting de Braga e Leixões. Tra i “grandi” aveva poi giocato per Matosinhos, Vista Alegre, Marítimo, Oliveira do Hospital, Camacha, fino ad arrivare al Moncarapachense, club con cui stava disputando la stagione attuale.

Un lutto che riapre il tema della sicurezza nello sport

L’ennesima morte improvvisa in campo riaccende anche il dibattito sulla prevenzione sanitaria nello sport, sull’importanza dei controlli cardiologici e sulla necessità che impianti e competizioni siano sempre dotati di strumentazione adeguata e personale formato per intervenire nei primi minuti, spesso decisivi.

Intanto, resta una certezza dolorosa: il calcio portoghese ha perso un atleta nel pieno della sua vita. Nassur Bacem aveva 27 anni.