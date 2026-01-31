Transizione verde, Pichetto rilancia: “servono pragmatismo e accumuli energetici”

“E’ un momento di grande cambiamento, la transizione è una rivoluzione che dobbiamo accompagnare con razionalità. Dobbiamo sostenere una transizione ecologica basata su atteggiamenti pragmatici e neutralità tecnologica, e puntare sugli accumuli energetici”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto oggi a Novara, dove è intervenuto al convegno ‘Ricominciare dalla politica’. “Stiamo portando avanti – ha sottolineato Pichetto – un notevole impegno nel settore energetico. Il decreto energia dovrebbe essere chiuso nelle prossime settimane. Inoltre sto rivedendo il codice dell’ambiente e abbiamo in agenda una serie d’incontri per la revisione del format dei parchi nazionali”.

Sulla politica, tema del convegno, Pichetto ha voluto dare un consiglio ai giovani. “Per fare politica – ha detto – bisogna innanzitutto amare il proprio territorio. Io ho cominciato la mia attività politica a 16 anni in un partito che non dava possibilità di carriera perché aveva il 2%, il Partito Repubblicano. Poi è chiaro che bisogna credere in qualcosa, sapere che l’impegno politico può anche entrare in competizione con la famiglia, e che la vita politica è fatta di alti e bassi”.