“Trasformare i dati in resilienza: approccio ML alla valutazione del rischio di incendi boschivi”: l’evento CMCC

I dettagli sull'appuntamento del CMCC "Trasformare i dati in resilienza: Approccio ML alla valutazione del rischio di incendi boschivi"

Evento CMCC incendi boschivi

“I metodi di apprendimento automatico sfruttano la crescente disponibilità di grandi volumi di dati di precisione raccolti attraverso tecnologie di telerilevamento e in situ all’avanguardia. Nella valutazione del rischio di incendi boschivi, i metodi di apprendimento automatico sfruttano dati ad alta precisione e variabili difficilmente integrabili nei framework canonici basati sui processi. D’altro canto, a livello operativo, i metodi tradizionali superano di gran lunga l’uso dei modelli di apprendimento automatico. Questo intervento mira a valutare l’uso dei metodi di apprendimento automatico nella valutazione del rischio di incendi boschivi e a discutere le metriche per confrontare le prestazioni dei modelli di apprendimento automatico. Discuteremo inoltre l’applicabilità operativa dei modelli di apprendimento automatico nella valutazione del pericolo di incendio”: è la presentazione dell’evento Cmcc “Trasformare i dati in resilienza: Approccio ML alla valutazione del rischio di incendi boschivi”, in programma il 13 gennaio 2026, 12:00 CET.

  • Relatore: Shahbaz Alvi, CMCC
  • Moderatore: Soheil Shayegh, CMCC.
Leggi altri articoli di AMBIENTE