Travolto da una valanga: morto Ueli Kestenholz, pioniere dello snowboard

Lo svizzero Ueli Kestenholz, uno dei pionieri dello snowboard a livello olimpico e mondiale, è morto all’ospedale di Sion dopo essere stato travolto da una valanga a Hochkuriz, nel Canton Vallese. Kestenholz, 50 anni, è stato un pioniere dello snowboard e ai Giochi di Nagano 1998 ha vinto la medaglia di bronzo nello slalom gigante alle spalle dell’azzurro Thomas Prugger (argento). Secondo un comunicato della Polizia cantonale vallesana, nel pomeriggio di domenica 11 gennaio uno snowboarder cinquantenne e uno sciatore si trovavano sul versante orientale del Monte Hockuchriz diretti verso Schreja, quando una valanga si è staccata a circa 2.400 metri di altitudine, travolgendoli. Lo sciatore è riuscito a mettersi in salvo. Kestenholz è stato soccorso dai suoi compagni e dalle squadre di soccorso con il supporto di tre elicotteri di Air Zermatt e trasportato inizialmente all’ospedale di Visp, poi a Sion, dove è deceduto a causa delle ferite riportate.

Nativo di Thun, Kestenholz ha vinto anche due medaglie d’oro nello snowboard cross agli X Games del 2003 e del 2004 e in carriera ha vinto 14 gare di Coppa del mondo. Kestenholz era padre di due ragazzi, Kai (9) e Kalani Mathias (17).