Treno contro gru, nuovo incidente ferroviario in Spagna: diversi feriti

Diverse persone sono rimaste ferite in un incidente ferroviario avvenuto a Cartagena, il terzo in Spagna registrato in meno di una settimana. Un treno passeggeri sulla linea Cartagena–Los Nietos si è scontrato con una gru ad Alumbres, nella regione di Murcia. Almeno 3 passeggeri hanno riportato ferite lievi, anche se il bilancio ufficiale non è stato ancora comunicato. L’incidente è avvenuto intorno alle 12, tra Alumbres e La Unión. Secondo La Opinión de Murcia, i residenti della zona avevano già segnalato in passato la pericolosità di quel tratto, dove l’arrivo dei treni non è adeguatamente segnalato.

Negli ultimi giorni, la Spagna ha registrato altri 2 gravi incidenti ferroviari: 3 giorni fa, 42 persone sono morte nella tragedia di Adamuz, a Córdoba, mentre martedì scorso un treno della linea R4 è deragliato a Gelida (Barcellona) a causa del crollo di un muro di contenimento, provocando un morto e cinque feriti gravi.