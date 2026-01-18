Treno deragliato in Spagna: il bilancio tra morti e feriti è sempre più drammatico

Si aggrava il bilancio del deragliamento di due treni ad alta velocità avvenuto questo pomeriggio ad Adamuz (Cordoba), in Andalusia. Secondo quanto riposta El Pais, che cita fonti della Guardia Civil, l’incidente ha causato almeno 10 morti e 25 feriti gravi. La compagnia ferroviaria Iryo ha espresso profondo rammarico. “Questa sera si è verificato un deragliamento del treno 6189, che percorreva la tratta Malaga-Madrid. Il treno era partito da Malaga alle ore 18:40 e, al momento dell’incidente, trasportava circa 300 passeggeri. Iryo si rammarica profondamente per l’accaduto e ha attivato tutti i protocolli di emergenza, collaborando strettamente con le autorità competenti per la gestione della situazione”, ha riferito la compagnia in una nota.