Tunisia: allerta meteo elevata in quattro governatorati del nord per venti forti

Le autorità tunisine hanno innalzato il livello di rischio meteorologico a un’allerta elevata in diversi governatorati del nord del Paese, a causa di venti forti e inusuali. Secondo l’Istituto nazionale di meteorologia, questa allerta, che precede il livello massimo, riguarda i governatorati di Nabeul, Biserta, Jendouba e Béja, mentre il resto del Paese rimane in stato di vigilanza normale con invito alla prudenza. La Protezione Civile tunisina ha invitato la popolazione a rimanere al riparo e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario. L’allerta giunge pochi giorni dopo una fase di forti perturbazioni che ha causato inondazioni in diverse città, paralizzato la circolazione e portato alla sospensione delle lezioni in vari governatorati, con l’intervento delle squadre della Protezione Civile.