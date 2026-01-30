Piogge torrenziali nel Sud della Turchia: Adana sott’acqua | VIDEO

Una violenta ondata di maltempo ha colpito oggi Adana, in Turchia, causando gravi disagi in tutta la città. Le forti piogge hanno iniziato a intensificarsi fin dalle prime ore del mattino, trasformando numerose strade in veri e propri fiumi e mandando in tilt la circolazione. Le zone più colpite sono state i distretti di Seyhan, Yüreğir e Sarıçam, dove diversi veicoli sono rimasti intrappolati nell’acqua. I vigili del fuoco sono intervenuti più volte per soccorrere gli automobilisti bloccati. In alcuni edifici l’acqua ha invaso cortili e piani interrati, costringendo residenti e commercianti a improvvisare operazioni di drenaggio.

Pesantemente colpita anche Mezitli, nella provincia di Mersin, sempre nel Sud della Turchia.