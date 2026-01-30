Piogge torrenziali nel Sud della Turchia: Adana sott’acqua | VIDEO

Strade allagate, automobilisti bloccati e interventi di emergenza: prosegue l’allerta meteo nel Sud della Turchia

Piogge torrenziali in Turchia, Adana sott'acqua

Una violenta ondata di maltempo ha colpito oggi Adana, in Turchia, causando gravi disagi in tutta la città. Le forti piogge hanno iniziato a intensificarsi fin dalle prime ore del mattino, trasformando numerose strade in veri e propri fiumi e mandando in tilt la circolazione. Le zone più colpite sono state i distretti di Seyhan, Yüreğir e Sarıçam, dove diversi veicoli sono rimasti intrappolati nell’acqua. I vigili del fuoco sono intervenuti più volte per soccorrere gli automobilisti bloccati. In alcuni edifici l’acqua ha invaso cortili e piani interrati, costringendo residenti e commercianti a improvvisare operazioni di drenaggio.

Pesantemente colpita anche Mezitli, nella provincia di Mersin, sempre nel Sud della Turchia.

Alluvione nel Sud della Turchia

