Turchia, Istanbul nella morsa di neve e vento: città paralizzata | FOTO e VIDEO

Istanbul alle prese con condizioni meteo estreme: una forte nevicata, raffiche di vento e temperature sotto zero hanno provocato disagi significativi in tutta la città. Le autorità hanno emesso diversi avvisi, invitando i residenti alla massima prudenza. Secondo il Servizio Meteorologico turco, le temperature rimarranno inferiori alle medie stagionali, con venti settentrionali tra 40 e 70 km/h, che raggiungeranno intensità di tempesta in Marmara, Mar Nero, coste dell’Egeo e in alcune zone dell’Anatolia orientale.

A causa della neve, l’Ufficio del Governatore di Istanbul ha vietato la circolazione di mezzi pesanti e motocicli dalle 10 fino a nuovo ordine. Le principali arterie, tra cui D-100, TEM, i ponti sul Bosforo e il Tunnel Eurasia, hanno registrato gravi rallentamenti, con traffico oltre l’80% nelle ore di punta. Autobus bloccati e veicoli intrappolati hanno costretto molti cittadini a proseguire a piedi.

La nevicata continuerà fino al pomeriggio, con possibile trasformazione in pioggia mista a neve nelle aree costiere. Allerta anche per ghiaccio, nebbia e rischio valanghe nelle zone interne e montuose del paese.