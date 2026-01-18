Turchia, Istanbul si veste di bianco: la neve ammanta le zone più elevate | VIDEO

La neve è tornata a farsi vedere a Istanbul, regalando alla metropoli turca un risveglio dal sapore invernale. Dopo gli avvisi diramati dalla Direzione Generale di Meteorologia, nelle prime ore del mattino le precipitazioni nevose hanno interessato soprattutto i quartieri situati nelle zone più elevate della città, trasformando strade e tetti in un manto bianco. A Beylikdüzü le automobili sono state ricoperte di neve, mentre i marciapiedi hanno assunto un aspetto quasi fiabesco. Nel cuore della città, a Piazza Taksim, cittadini e turisti hanno approfittato della nevicata per passeggiare e scattare fotografie ricordo sotto i fiocchi, tra ombrelli aperti e smartphone puntati verso il cielo.

Sulla sponda asiatica, la collina di Çamlıca si è completamente imbiancata, offrendo un panorama suggestivo. Nevicate anche nella zona di Hasdal, sul lato europeo, dove bordi stradali e aree verdi sono diventati bianchi. A Silivri, infine, oltre alla neve si segnala la presenza di raffiche di vento a tratti intense.