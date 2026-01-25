Un mosaico di fiumi, foreste e savana: il Pantanal visto dallo Spazio | FOTO

La missione Copernicus Sentinel-2 ci porta al confine tra Brasile e Bolivia, sopra una parte della regione del Pantanal, un ecosistema unico che ospita un’impressionante varietà di piante e animali selvatici. Con una superficie di 200mila km², il Pantanal è la più grande pianura alluvionale del mondo e una zona umida di importanza internazionale. Si trova principalmente negli stati brasiliani del Mato Grosso e del Mato Grosso do Sul, ma si estende anche in Bolivia e Paraguay. L’immagine pubblicata dall’Agenzia Spaziale Europea, ralizzata a settembre 2025, cattura una piccola frazione del Pantanal, che si estende a cavallo del confine tra la Bolivia a Ovest e gli Stati brasiliani del Mato Grosso a Nord e del Mato Grosso do Sul a Est. Nell’immagine è visibile un complesso mosaico di praterie allagate, savane, foreste tropicali, fiumi e insediamenti umani.

Il corridoio verde scuro che taglia verticalmente il centro è costituito da una fitta vegetazione ripariale, tipica dei canali alluvionali e delle zone umide permanenti. Al contrario, le savane circostanti sono visibili in marrone.

Il Pantanal è un enorme delta interno, dove confluiscono diversi fiumi, alimentando la vasta rete di zone umide. Il Rio Paraguay, che si snoda attraverso la verdeggiante fascia, è il fiume più importante del Pantanal, poiché il suo ciclo naturale di piene crea l’ambiente unico della regione e ne sostiene la fauna diversificata.

Seguendo il letto del fiume verso Sud, possiamo vedere alcune strutture urbane. La più grande a Ovest è la città brasiliana di Corumbá, che funge da porta d’accesso al Pantanal. La sua pianta rettangolare è circondata a Sud da un mosaico di campi e pascoli brunastri.

Le aree rosso-marroni sono distese di terreno argilloso screpolato, che emergono durante la stagione secca. Queste aree, sterili a settembre, quando è stata acquisita questa immagine, diventano verdi durante la stagione delle piogge, da novembre ad aprile.

I due agglomerati urbani visibili a Ovest di Corumbá sono i porti interni di Puerto Suarez e Puerto Quijarro, sul lato boliviano del confine. Le macchie marrone chiaro sulla sinistra rappresentano la savana e la foresta disboscate per far posto a pascoli e allevamenti di bestiame. Le sottili strisce di terra sono molto probabilmente campi coltivati ​​a soia.

Negli ultimi anni questa regione ha subito una notevole deforestazione, trasformando alcune aree da fitte foreste in un mosaico di campi.