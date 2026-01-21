Urso chiama i sindaci di Catania e Acireale dopo le mareggiate: “vicinanza e sostegno del Governo”

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha telefonato al sindaco di Catania, Enrico Trantino, e al sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, tra i territori più colpiti dalle forti mareggiate che nelle scorse ore hanno interessato i borghi marinari lungo la costa ionica siciliana, per esprimere la propria vicinanza alle comunità coinvolte e assicurare l’impegno del Governo a sostegno dei cittadini e delle imprese colpite. Lo comunica una nota del Mimit.

