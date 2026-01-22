USA, maxi tempesta invernale: a New York attesi 40 centimetri di neve

Gli Stati Uniti nella morsa del freddo e del gelo. Una maxi tempesta è è attesa a partire da domani e dovrebbe attraversare il paese dal Texas centrale fino al Nordest nel corso del fine settimana. Le previsioni indicano pioggia, ghiaccio e nevicate abbondanti. A New York potrebbero registrarsi fino a 40 centimetri di neve. Secondo il National Weather Service, la maxi tempesta porterà condizioni di viaggio definite “pericolose”, possibili blackout prolungati e danni agli alberi. I meteorologi hanno spiegato che una massa d’aria fredda proveniente dal Canada si mescolerà con l’aria più calda proveniente da sud, portando a significativi accumuli di neve e ghiaccio. Le autorità statali, dal Texas alla Carolina del Nord, hanno invitato la popolazione a evitare spostamenti non necessari e a prepararsi a interruzioni dell’elettricità.