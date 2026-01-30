USA, weekend storico per la Florida: il “Sunshine State” sfida temperature record mentre un ciclone travolge l’Atlantico

L’inverno più rigido degli ultimi anni sta stringendo il Nord America in una morsa di ghiaccio che non accenna a mollare la presa, spostando il suo baricentro verso latitudini solitamente risparmiate dal grande freddo. Mentre il Midwest e il profondo Sud degli Stati Uniti lottano ormai da giorni contro tempeste di neve incessanti e interruzioni di corrente che hanno lasciato migliaia di cittadini al buio, una nuova e minacciosa dinamica meteorologica si sta materializzando al largo della costa orientale. Un immenso ciclone in formazione nell’Oceano Atlantico sta agendo come una gigantesca calamita atmosferica, risucchiando l’aria gelida di origine artica accumulata sul continente e spingendola verso Est con una forza brutale. Questa convergenza di correnti si tradurrà in un violento blizzard che colpirà Carolina del Nord e del Sud durante il weekend, ma l’onda d’urto del gelo è destinata a spingersi molto più a sud: l’intera Florida si trova ora sulla traiettoria di un fronte freddo che promette di trasformare il paradiso delle palme in un paesaggio polare, mettendo a dura prova la resistenza di abitanti, fauna selvatica e fragili coltivazioni tropicali.

Un freddo da record per chi vive in infradito

Per i residenti della Florida, abituati a gestire più il tasso di umidità che il ghiaccio sul parabrezza, le previsioni per il weekend descrivono uno scenario alieno. Nel Sud dello Stato, le temperature nelle aree metropolitane potrebbero scendere bruscamente fino a +4°C, mentre nelle zone rurali vicino al Lago Okeechobee il termometro rischia di scendere sotto lo zero. La vera minaccia sarà rappresentata dal vento, che abbatterà drasticamente la percezione termica, rendendo pericolosa la permanenza all’aperto per chi non possiede abbigliamento tecnico adeguato.

A Tampa, l’attenzione è massima per una possibile spruzzata di neve (probabilità del 10-20%). Anche se si tratterebbe solo di fiocchi coreografici senza accumulo, l’evento avrebbe una portata storica: l’ultima volta che la zona ha visto la neve è stato nel 2010. Nonostante ciò, la città non rinuncia ai suoi eventi: il Gasparilla Pirate Fest e il match di hockey NHL all’aperto restano in programma, sfidando un clima decisamente poco “floridiano”.

Zoo e fauna selvatica: coperte per i primati e “pioggia” di iguane

L’impatto sulla biodiversità locale è uno degli aspetti più critici di questa ondata di gelo:

Nei parchi zoologici: i custodi dello Zoo di Miami hanno già attivato protocolli d’emergenza, installando riscaldatori nelle tane e spostando i mammiferi più piccoli al chiuso. Mentre i grandi felini come le tigri sembrano rinvigoriti dal freddo, i primati (scimpanzé e oranghi) vengono monitorati costantemente e dotati di coperte per mantenere il calore corporeo;

i custodi dello Zoo di Miami hanno già attivato protocolli d’emergenza, installando riscaldatori nelle tane e spostando i mammiferi più piccoli al chiuso. Mentre i grandi felini come le tigri sembrano rinvigoriti dal freddo, i primati (scimpanzé e oranghi) vengono monitorati costantemente e dotati di coperte per mantenere il calore corporeo; Le iguane “cadenti”: il fenomeno più impressionante riguarderà le iguane comuni, specie invasiva molto diffusa. Con temperature così basse, questi rettili entrano in uno stato di torpore rigido, perdendo la presa sui rami e cadendo letteralmente dagli alberi. Sebbene molte si risveglino con il sorgere del sole, un freddo prolungato oltre le 24 ore potrebbe risultare letale per migliaia di esemplari;

il fenomeno più impressionante riguarderà le iguane comuni, specie invasiva molto diffusa. Con temperature così basse, questi rettili entrano in uno stato di torpore rigido, perdendo la presa sui rami e cadendo letteralmente dagli alberi. Sebbene molte si risveglino con il sorgere del sole, un freddo prolungato oltre le 24 ore potrebbe risultare letale per migliaia di esemplari; Rifugi naturali: i lamantini, particolarmente sensibili allo stress termico, si stanno già radunando in massa vicino alle centrali elettriche costiere, sfruttando l’acqua calda di scarico per sopravvivere.

Agricoltura: elicotteri e acqua per salvare i raccolti

Il comparto agricolo è in stato di massima allerta. Con il raccolto invernale in corso e le semine primaverili appena avviate, gli agricoltori stanno lottando contro il tempo. Le strategie includono l’allagamento controllato dei canali per sfruttare l’inerzia termica dell’acqua e l’uso di irrigatori a pioggia per creare uno strato protettivo di ghiaccio sui frutti. Nei campi più pregiati, è previsto l’impiego di elicotteri che, volando a bassa quota, rimescolano l’aria calda sovrastante con quella gelida al suolo per evitare il congelamento delle piante.

Uno sguardo al resto del Paese

La situazione in Florida è solo la punta dell’iceberg di una crisi meteorologica che sta paralizzando il Sud/Est degli USA. Nel Mississippi, le autorità avvertono che il vento gelido porterà la percezione termica a -21°C, una condizione estrema per regioni prive di infrastrutture per il riscaldamento pesante. Lungo la costa atlantica, Carolina del Nord e del Sud si preparano al peggio: il ciclone in arrivo minaccia condizioni di blizzard “pericolose”, con neve abbondante e venti che potrebbero azzerare la visibilità nelle prossime ore.