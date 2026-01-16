Valanga in Tirolo, un morto trovato dopo ore

A Ischgl, località del Tirolo austriaco, una valanga ha provocato una vittima. Secondo quanto riferito dal portale di informazione del quotidiano Tiroler Tageszeitung, il distacco di una valanga a lastroni sarebbe avvenuto con ogni probabilità già nella giornata di ieri, nei pressi dell’impianto di risalita Pardatschgratbahn. L’evento, tuttavia, è stato notato solo questa mattina dagli addetti al soccorso piste, che hanno subito avviato le operazioni di ricerca sul deposito di neve.

Nel corso dell’ispezione della massa nevosa è stata rinvenuta una persona, per la quale purtroppo non c’è stato nulla da fare. Al momento non è ancora noto se altri sportivi possano essere rimasti coinvolti e le ricerche sul posto sono tuttora in corso. Attualmente il grado di pericolo valanghe nella zona è fissato a 3 su 5, ma le forti raffiche di vento in quota e le basse temperature potrebbero aumentare sensibilmente il rischio di nuovi distacchi.