Valanga investe sciatori fuori pista a Foppolo: uno sommerso dalla neve

Una valanga si è staccata questa mattina in un’area fuori pista a Foppolo, in provincia di Bergamo. Secondo le prime informazioni, una lastra di neve si sarebbe staccata poco prima delle 11, coinvolgendo due gruppi formati rispettivamente da 6 e 3 sciatori. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118 decollato da Sondrio. Uno degli sciatori è rimasto sommerso dalla neve ed è stato recuperato: non è in gravi condizioni. Non risultano dispersi. Sul posto anche le squadre del Soccorso Alpino e i Carabinieri di Branzi. Sarebbero stati due sciatori a causare il distacco della valanga che poi ha coinvolto anche gli altri.