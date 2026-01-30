Valanga presso le piste a Piancavallo, nessuna persona coinvolta

Ieri mattina a Piancavallo (Pordenone)si è verificata una valanga in località Val dei Sas, in un’area vicina agli impianti di risalita. La massa nevosa, lunga tra i 50 e i 70 metri, si è staccata dal Monte Tremol, facendo scattare immediatamente i protocolli di sicurezza. Sono intervenuti i carabinieri di Aviano e un tecnico del Soccorso alpino, che hanno ispezionato accuratamente la zona. Le verifiche hanno escluso il coinvolgimento di persone. Il bollettino valanghe segnala rischio marcato in tutto il Friuli-Venezia Giulia a causa delle recenti nevicate e del meteo previsto.