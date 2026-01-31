Valanga sotto la ‘Roussette’: morto uno scialpinista sulle Alpi svizzere

Uno scialpinista svedese di 47 anni è morto dopo essere stato travolto da una valanga sulle Alpi svizzere. È avvenuto sotto la ‘Roussette’, nel comune di Evolène, nel Canton Vallese. La vittima faceva parte di un gruppo di cinque scialpinisti che stava scendendo sui pendii nord-nord/est: poco dopo le 15 di ieri, a 2.850 metri di altitudine, si è staccata la valanga che ha seppellito uno degli escursionisti. L’uomo è stato localizzato ed estratto dalla neve dai suoi compagni, che hanno tentato di rianimarlo. I soccorritori sono intervenuti con due elicotteri di Air Glacier. Tutti i tentativi sono risultati vani e lo svedese è deceduto sul posto.