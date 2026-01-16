Valanga spettacolare sull’Elbrus nel Caucaso: una nube di neve avvolge piste e impianti | VIDEO

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 gennaio, un evento valanghivo di notevole impatto visivo ha interessato il comprensorio sciistico del Monte Elbrus, nel cuore del Caucaso. Una gigantesca nube di neve polverosa si è staccata dai versanti superiori del massiccio, riversandosi verso le piste e le strutture turistiche sottostanti, dando vita a immagini spettacolari che in poche ore hanno fatto il giro del web. L’analisi dei filmati amatoriali mostra con chiarezza le caratteristiche di una valanga di neve asciutta, comunemente definita powder avalanche. In questi casi, oltre al fronte principale della massa nevosa, si sviluppa una colonna sospesa di neve finissima che viene spinta in avanti dall’onda di pressione generata dal distacco. È proprio questa nube, più leggera e veloce, ad aver raggiunto le infrastrutture del comprensorio, mentre il corpo principale della valanga si è arrestato a quote più elevate.

Sciatori e turisti presenti in zona sono stati colti di sorpresa, ma le riprese suggeriscono che non vi sia stato un coinvolgimento diretto delle piste operative, riducendo sensibilmente il rischio per le persone.

Nessun ferito confermato

Secondo quanto comunicato dalle autorità locali e dai servizi di emergenza russi, tra cui l’EMERCOM, non risultano vittime né feriti accertati. L’evento, pur impressionante, non avrebbe causato danni strutturali rilevanti, assumendo soprattutto un carattere scenografico.

Un contesto nivometeorologico delicato

Nelle settimane precedenti, l’area dell’Elbrus è stata interessata da nevicate abbondanti e ripetute, accompagnate da venti moderati e forti, una combinazione tipica nella formazione di strati instabili all’interno del manto nevoso. L’accumulo irregolare di neve asciutta sui pendii più ripidi ha aumentato la probabilità di distacchi superficiali, soprattutto alle quote superiori ai 3.000 metri.

Non a caso, già nei giorni precedenti, il comprensorio aveva disposto chiusure preventive di piste e impianti, proprio per contenere il rischio valanghe in una fase considerata critica.

Un promemoria sulla potenza della montagna

L’episodio del Monte Elbrus rappresenta un chiaro promemoria di quanto rapidamente le condizioni in alta quota possano evolvere. Anche quando non si registrano conseguenze dirette, eventi di questo tipo evidenziano la necessità di monitoraggio costante, pianificazione accurata e prudenza operativa.

In un contesto complesso come quello del Caucaso, la gestione del rischio valanghe resta un elemento centrale per la sicurezza di sciatori, operatori e strutture, soprattutto durante le fasi di instabilità invernale più marcata.