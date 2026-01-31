Valanga sul Monte Misa: scialpinista ferito nel Bresciano

I tecnici del Soccorso Alpino sono stati attivati dalla centrale intorno alle 13 per una valanga sul Monte Misa, nel Bresciano, in cui uno scialpinista è rimasto ferito. Coinvolta una persona che faceva parte di un gruppo più numeroso. Sul posto anche l’elisoccorso di AREU-Agenzia regionale emergenza urgenza. La persona è scesa in autonomia. Il distacco è avvenuto a una quota di 2100 metri, in un canale a nord, nel territorio del comune di Breno. È intervenuta la Stazione di Valle Sabbia del CNSAS-Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che poco dopo è stata attivata di nuovo per uno scialpinista di 61 anni, infortunato in fase di discesa.

L’uomo è stato recuperato da una squadra del Soccorso Alpino, salita con quad cingolato. L’intervento è stato chiuso intorno alle 15.30. Diciassette i soccorritori impegnati, più quattro istruttori CNSAS che si trovavano in zona Gaver per un’esercitazione.