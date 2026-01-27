Valanga travolge sciatori sotto il monte Bila Pec: sono riusciti a mettersi in salvo

Un gruppo di sciatori è stato coinvolto da una valanga nella zona sotto il monte Bila Pec, nel territorio di Chiusaforte (Udine), ma tutti sarebbero riusciti a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei soccorsi. La notizia è stata resa nota dall’ANSA, che cita fonti del CNSAS, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia. Intorno alle 11:30 il SORES ha ricevuto una segnalazione di valanga nell’area di Sella Nevea e ha immediatamente attivato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i tecnici della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, le unità cinofile e 3 elicotteri: 2 dell’elisoccorso regionale e uno dotato di dispositivo per la ricerca di persone sepolte da valanga.