Valanghe: dopo le nevicate in Trentino pericolo marcato

Pericolo valanghe marcato in Trentino: è quanto riporta il Bollettino valanghe dell’Euregio sulle condizioni della neve in Trentino, Alto Adige e Tirolo. “La neve fresca così come gli accumuli di neve ventata possono facilmente subire un distacco soprattutto sui pendii esposti da ovest a nord sino a est al di sopra dei 2.000 metri circa“, sottolinea il report. “Le valanghe possono subire un distacco nella neve vecchia a cristalli sfaccettati e raggiungere dimensioni medie. Attenzione soprattutto nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza, come pure nelle zone al riparo dal vento. I punti pericolosi sono appena individuabili. Il numero e le dimensioni dei punti pericolosi aumenteranno con l’altitudine“. In alcune aree sono caduti da 20 a 40 centimetri di neve al di sopra dei 1.200 metri. Con vento forte proveniente dai quadranti meridionali si sono formati accumuli di neve ventata soffici che ricoprono un debole manto di neve vecchia al di sopra dei 2.000 metri soprattutto nelle zone ombreggiate e riparate dal vento.