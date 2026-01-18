Valanghe, dramma nelle Alpi austriache: 8 morti

Tre vittime provocate da una valanga nel centro dell’Austria hanno fatto salire a 8 il numero di morti nella giornata di sabato causate slavine sulle Alpi austriache. In totale, 17 sciatori sono morti sulle Alpi – in Austria, Francia e Svizzera – dallo scorso fine settimana, a causa delle intense nevicate. Una valanga ha travolto 3 membri di un gruppo di 7 sciatori cechi nel distretto di Murtal, in Stiria, seppellendoli completamente, ha spiegato la polizia in un comunicato. In precedenza, un gruppo di 7 sciatori era stato sorpreso da una valanga fuori pista nell’area di Pongau, vicino a Salisburgo, con un bilancio di 4 morti. “Una donna che sciava con suo marito fuori pista ha perso la vita a causa di un’altra valanga nella stessa zona“, ha riferito la rete ORF.